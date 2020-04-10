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İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

10.04.2020 23:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:15

İzmir 'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 19.30 sıralarında Bostanlı Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Bostanlı'dan Karşıyaka yönüne giden 35 AP 1265 plakalı araç sürücüsü iddiaya göre aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüjü aştı. Karşı şeride geçen araç 35 ACN 093 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS ekipleri karşı şeride geçen araçta sıkışan iki kişiyi araçtan çıkardı. Araç içerisinden çıkarılan Tuğçe Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan aynı araç içerisinden çıkarılan bir kişi ve kazaya karışan diğer aracın sürücüsü yaralı olarak Çiğli Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa
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