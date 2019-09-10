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İzmir'de fener alayı coşkusu

İzmir'in kurtuluş günü 9 Eylül kentte büyük bir coşkuyla kutlandı.

10.09.2019 12:11 İzmir'de fener alayı coşkusu

Binlerce İzmirli bayrağını alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dün akşam saatinde düzenlediği fener alayına katıldı.350 metrelik Türk bayrağı sevinç, gurur ve Atalarına minnet duygularını bir arada yaşayan İzmirlilerin elleri üzerinde yükseldi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı. 9 Eylül günü sabah saatlerinden itibaren başlayan kutlama programı akşam fener alayı ile devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Lozan Kapısı'nda son bulan Fener Alayı'na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer vatandaşlarla birlikte yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun marşları eşliğinde 350 metrelik Türk bayrağını gururla taşıyan İzmirliler, ellerindeki bayrakları sallayarak Kordon'u adeta gelincik tarlasına çevirdi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eylül, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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