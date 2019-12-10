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İzmir'de FETÖ'den aranan 55 kişi asayiş uygulamasında yakalandı

İzmir'de bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yakalanan 407 kişiden 55'inin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı.

10.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:58İzmir'de FETÖ'den aranan 55 kişi asayiş uygulamasında yakalandı
'de bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yakalanan 407 kişiden 55'inin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Aralık 2019'da kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 472 araç ile 232 motosiklet kontrol edildi, 19 bin 640 kişinin GBT sorgusu yapıldı.
Uygulamalarda yakalanan ve değişik suçlardan arandıkları belirlenen 407 kişi, adli mercilere sevk edildi.
Yakalananlar arasında bulunan 55 kişinin FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı belirlendi.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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