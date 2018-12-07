İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada dosyaları ayrılan 4'ü tutuklu 143 sanığın yargılanması sürdürüldü.
2. Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa
Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, mahkeme başkanı, "Şef
" kod adlı gizli tanığın sistemdeki bir sorundan dinlenemediğini söyledi.
İddia makamı, "Şef" kod adlı gizli tanığın sonraki celse dinlenilmesi, tutuklu sanıklar Osman Sadi
Sonverdi, Ekrem Karakocali, Emrah Bolat
ve Mehmet Kalalı'nın tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi.
Sonverdi, delilleri karartma durumunun bulunmadığını ve 15 aydan beri tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.
Mahkeme tarafından istenen ve dosyaya giren delillerin lehine olduğunu beyan eden Bolat, "mahrem imamlar
" tarafından ankesörlü telefondan arandığı iddiasıyla 1 yıldır tutuklu bulunduğunu anlatarak, bu süredeki tutukluluğu nedeniyle son KHK ile meslekten ihraç edildiğini ileri sürdü.
Bolat, tanık ifadeleri ve delillerin aleyhine olmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu.
Karakocali ve Kalalı da söz alarak tutuksuz yargılanmak istediklerini mahkeme heyetine iletti.
Mahkeme, "Şef" kod adlı gizli tanığın sonraki duruşmada dinlenilmesine, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.
İddianameden
İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 267 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti. Hazırlanan ek iddianame ve birleştirilen bir dosya nedeniyle sanık sayısı 280'e yükselmişti.
Davanın 21 Mayıs 2018'deki duruşmasında 137 sanık hakkında karar verilmiş, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in önceden dosyasını ayıran mahkeme, 142 sanıkla ilgili kararını ise sonraya bırakmıştı.
Mahkeme, 104 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.
Sanıklardan 21'i "Cumhurbaşkanına suikaste yardım" suçundan 20 yıl, 31'i ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.
İzmir
07 Aralık 2018 Cuma 19:54