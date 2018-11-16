İzmir'de Fetö'nün Esnaf Yapılanmasına Operasyon 17 Gözaltı

16 Kasım 2018 Cuma 09:26



16 Kasım 2018 Cuma 09:26

İzmir'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon 17 gözaltıİZMİR, (DHA) - İZMİR'de terör örgütü FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Aralarında aynı suçtan aranan ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullananların da bulunduğu sanıkların üzerinde ayrıca yakalanmaları durumunda polisin soracağı sorulara verecekleri yanıtların da hazır olduğu belgeler bulundu.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖPDY soruşturmasında örgütün İzmir'deki esnaf yapılanmasına operasyon yapıldı. Örgüt adına halen faaliyet yürütmeye çalışan sanıklara yönelik Buca, Torbalı ve Dikili'de de adreslere gidildi, 17 kişi gözaltına alındı. Yakalanan bazı sanıkların, örgüt üyeliği suçuyla arandığı ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları öğrenildi. Bu arada sanıkların üzerinde yakalanmaları durumunda polisin soracağı sorulara verecekleri yanıtların hazır olduğu belgeler bulundu. Bu yanıtların örgütün yöneticileri tarafından hazırlandığı da saptandı. Sanıkların adreslerindeki kasalarda da yüklü miktarda para bulundu.