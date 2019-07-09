09.07.2019 09:35
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İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir

İzmir'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 20'si muvazzaf 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 20'si muvazzaf 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve mahrem imamlarca ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 20'si muvazzaf, 5'si eski asker ile bu kişilerle irtibatlı 10 sivil şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Muğla, Amasya, Kocaeli, Adana, Batman, Çanakkale, Malatya, Diyarbakır, Konya, Kırşehir, Mersin, Manisa, Tekirdağ ve Denizli'de başlatılan eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 8 zanlı gözaltına alınırken diğer şahısların yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 2 üsteğmen, 2 teğmen, 16 astsubay ile meslekten ihraç edilen 1 yarbay ile 1 astsubay, açığa alınan 2 üsteğmen ve istifa eden 1 pilot yüzbaşı buluyor.

'ByLock' kullanıcısı oldukları belirlenen 10 sivil zanlının ise askerlerle irtibatlı oldukları bildirildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
İzmir, 3. Sayfa

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