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İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 24 kişiden, iş insanlarının da aralarında olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

02.08.2019 09:51 İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 24 kişiden, iş insanlarının da aralarında olduğu 17 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen 17 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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