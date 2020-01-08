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İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu

İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

08.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:06 İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu
'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, bu sabah İzmir ilçelerinde 2'si örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı ve ayrıca 7 kişi hakkında ise aleyhlerinde ifade, teşhis gibi delillere istinaden toplam 9 kişiyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyon devam ediyor. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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