İzmir'de finali yapılan turnuvanın şampiyonu Güney Kore oldu

İZMİR'de düzenlenen FIRST Lego League Open International organizasyonunun son gününde, 40 ülkeden katılan 82 takımın hepsine madalya verilirken, başarılı olanlar 17 farklı kategoride ödül aldı.Turnuva şampiyonu ise Güney Kore 'den katılan ve tamamı kızlardan oluşan Red takımı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Bilim Kahramanları Derneği ve İZFAŞ tarafından Fuarizmir'de gerçekleştirilen 15'inci First Lego League Open International organizasyonunun son gününde, 3 gün boyunca turnuvalara katılıp stantlarda projelerini tanıtan 82 takımın tümü, turnuvaya katılımları nedeni ile madalya aldı. Bu seneki teması 'uzay yolculuğu' olan turnuvaya 40 farklı ülkeden katılan takımlardan başarılı olanlarına robot, sunum, strateji ve yenilik gibi 17 farklı kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verildi. Jüri tarafından turnuvanın şampiyonu seçilen Güney Kore'den katılan ve tamamı kızlardan oluşan Red takımına kupasını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP 'li Tunç Soyer takdim etti.Şampiyonlukları açıklandığında büyük heyecan yaşayan Güney Koreli genç kızlar, gözyaşlarına hakim olamadı. İsviçre 'den katılan Mindfactory takımı ikinci, Slovakya 'dan katılan Talentumsap takımı üçüncü oldu. Yerel turnuvalarda yarışarak finale katılmaya hak kazanan 7 Türk takımından 4'ü Duyarlı Profesyonellik ve Araştırma dallarında ödüller aldı. İzmir'li 2 takımdan biri olan, Türkiye 'yi temsil eden tek devlet okulu Cihat Kora Anadolu Lisesi 'nin Highfive Takımı ise Duyarlı Profesyonellik dalında üçüncülük ödülü kazandı.'BİLİM BİRLEŞTİRİR'First Lego League Open International ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, "Sizden çok şey öğrendik. Uzay atığından sürdürülebilir gıdaya, astronotların fiziksel sağlığından, mental sağlığına kadar birçok yenilikçi çözüm gördük. Üstün stratejilere sahip gerçekdışı robotlar gördük. Profesyonel olmayı başarabilmiş ilham verici takımlar gördük. En önemli de, ciddi işler yaparken eğlenmeyi bilen takımlar gördük. Hepinizi yoğun çalışmalarınızdan ötürü tebrik ediyorum. Koçlar ve takım danışmanları, hepimiz biliyoruz ki bir takımın ruhunu ayakta tutmak her zaman kolay değil. Bu yolculuk boyunca iniş çıkışlar olabilir, ama her şeye rağmen enerjiyi, takım çalışmasını ve etkileyici sonuçları gördük. Sevgili aileler, sizler de uzun yollardan takımlarınızı desteklemek adına İzmir'e geldiniz. Çocuklarınızı motive ettiniz. Hepiniz çok güzel işler başardınız. Paylaşılan bu değerler, bizi sonsuza kadar birleştiriyor. Çünkü bilim birleştirir" dedi.Plaket verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Hepinizi tebrik etmek istiyorum. Türkiye'ye geldiğiniz için çok teşekkürler, ülkelerinize güzel hatıralarla dönmenizi umuyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- İzmir Güney Kore