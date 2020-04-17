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İzmir'de fırıncılar sokağa çıkma yasağına hazır

İzmir'de fırıncılar sokağa çıkma yasağına hazırİZMİRLİ fırıncılar, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu getirilecek sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşların mağdur olmaması için hazırlıklarını tamamlayıp, ürünlerini iki katına çıkardı.

17.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:50
İzmir'de fırıncılar sokağa çıkma yasağına hazır
İzmir 'de fırıncılar sokağa çıkma yasağına hazır
İZMİRLİ fırıncılar, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu getirilecek sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşların mağdur olmaması için hazırlıklarını tamamlayıp, ürünlerini iki katına çıkardı. Fırıncı Hasan Çınar, "Servis araçlarımız, çalışan arkadaşlarımız hazır. Normal üretimimizden iki kat daha fazla üretim yapacağız. Hiç kimseyi ekmeksiz bırakmayacağız" dedi.
Türkiye'de bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağının açıklanmasının ardından İzmir'deki fırıncılar yasaktan önce hazırlıklarını yaptı. İzmir Buca'da fırıncılık yapan Hasan Çınar, normalde günlük 20 çuval un kullanırken, hafta sonu için günlük 70 çuval un kullanacaklarını belirtti. Günlük 5 bin ila 7 bin arasında ekmek üretimi yaptıklarını söyleyen Çınar, hafta sonunda günlük 25 bin ila 30 bin arasında ekmek üretimi yapacaklarını dile getirerek, "Geçen hafta sokağa çıkma yasağı olmadan çok kısa bir süre önce vatandaşların haberi oldu. İnsanlar da ihtiyaçlarını karşılayabilmek için panik yaşadı. Bu hafta, vatandaşların geçen hafta gibi panik olacağını tahmin etmiyorum. Ama biz her türlü önlemimizi aldık. Fırınımıza gelen vatandaşlarımızın beklememesi için ekmeğimizi daha çok çıkardık. Cumartesi ve pazar günü de servis araçlarımız ve tüm personellerimiz hazır olacak. Mahallemizde kimseyi ekmeksiz bırakmayacağız. Herkes evinde kalsın. Hafta sonu herkesin ekmeğini ulaştıracağız" dedi.
İKİ KAT ÜRETİM YAPILACAK
Koronavirüs salgını sürecinde hiçbir personelini işten çıkarmadığını, daha çok personel sayısını artırdığını dile getiren Çınar, sokağa çıkma yasağından dolayı iki kat üretimin yapılacağını da söyledi. Çınar, şu ifadeleri kullandı:
"Bu süreçte elemanlarımızın hiçbirini çıkarmadık. Çünkü bu süreç, geçici bir süreç. Arkadaşlarımız da can-ı gönülden çalışıyorlar. Sokağa çıkma yasağında da arkadaşlarımız hizmete hazır. Bu akşam daha fazla ekmek üreteceğiz. Çünkü ister istemez tüketim daha fazla olacak. Üretimimizi iki kat daha fazla yapacağız. Herkes rahat olsun, paniğe kapılmasın. Bu günler gelip geçecek. Biz fırıncı esnafı olarak halkın tüm ekmek ihtiyacını karşılayacağız."
'EKMEKSİZ BIRAKMAYACAĞIZ'
Fırında çalışan Cemal Yakut ise, hafta sonu fazla çalışacak olmalarının önemli olmadığını bu süreçte herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurgulayıp, "Vatandaş olarak herkesin üzerine düşen görevler var. Bir millet olarak kenetlenip bu virüsten bir an önce kurtulmak için üzerimize düşen ne varsa biz fırıncılar olarak her zaman hazırız. Vatandaşlarımız panik olmasın, evlerinden çıkmasın. Elimizden geldiği kadar bütün herkese ihtiyaçlarını yetiştirmeye çalışacağız. Fazlasıyla mamullerimiz hazır, elemanlarımız eksiksiz çalışıyor. Kimse ekmeksiz kalmayacak" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmir, Güncel
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