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İzmir'de fırınlarda ekmek kuyruğu

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

10.04.2020 23:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:04
İzmir'de fırınlarda ekmek kuyruğu
Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 24.00'den başlayıp 12 Nisan saat 24.00'e kadar devam edecek olan 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Haberi alan İzmirli vatandaşlar ekmek fırınlarına akın ettiler ve uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlardan bir kısmı yasağı olumlu olarak karşılarken, bir kısmı ise daha önceden haber verilmesi gerektiğini savundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, İzmir, Güncel
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