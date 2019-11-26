İzmir'de 'Fotoğraf Sanatı Projesi' seyirciyle buluşuyor

Farklı yaş ve meslek gruplarından, fotoğrafa gönül veren 20 katılımcının yaklaşık 4 ay süren çalışma ve üretim süreci, fotoğrafın güncel sanat alanında kullanımı üzerine çalışılarak ''İzin verin! Biraz da hayal kurayım'' sergisini ortaya çıkardı.

Sergi katılımcıları ''İzin verin! Biraz da hayal kurayım'' başlığı altında, fotoğraf sanatını özellikle güncel sanat bağlamında tartışarak, algının, nesnelerin, bakış açısının ve kavramların sınırlarını zorlayıp, kendi özgün bakış açılarını fotoğraflarıyla ortaya koymaktadırlar.

Sergi, 6 Aralık 2019 tarihinde K2 Güncel Sanat Merkezi'nde, Buket Keleşoğlu, Burcu Çoban, Can Arslan, Dilek Dilaver, Efe Yiğit Akmazoğlu, Emel Danışman, Fulya Yıldırım, Hakan Soysüren, Hasan İskeçeli, İnan Kireçkaya, Mustafa Bozkurt, Neslihan Bekat, Nur Yürüm İpek, Onur Uzunlar, Özgen Bayer, Sanem Evren, Suzan Özgü, Tuğba Erdoğanlar, Uğur İpek ve Yaprak Köksal'ın katılımları ile sanatseverler ile buluşacaktır. Sergi 20 Aralık 2019 tarihine kadar gezilebilir.