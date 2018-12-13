İzmir'de Gazdan Etkilenen 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 14:32



13 Aralık 2018 Perşembe 14:32

İzmir'in Menderes ilçesinde bir fabrikada kimyasal maddelerin karışımı sonucu ortaya çıkan gazdan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında bazı kimyasalların karışımı yapıldığı sırada oluşan tepkime sonucu iki işçi, baygınlık geçirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Baygınlık geçiren iki işçi, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada işçilere müdahale eden ambulans ekibindeki iki görevli de gazdan etkilenerek aynı hastanede tedavi altına alındı.İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.Olay sonrası AFAD ekipleri, fabrikada incelemede bulunarak çevreye sızıntı olmaması için önlem aldı.