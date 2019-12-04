İzmir'de gecekondulara makyaj yapıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kentteki gecekondu bölgesinin siluetini değiştirmek için ilginç bir projeyi hayata geçirdi. Yeşildere Caddesi üzerindeki gecekonduların dış cepheleri, sarı, kırmızı, mavi, yeşil gibi canlı renklere boyandı. Mahalle sakinleri, tartışmaları da beraberinde getiren uygulamayı oldukça beğendi ancak uzmanlar, deprem riskine dikkat çekerek bölgede yapı stoğu ile alt yapı sorunlarını vurguladı ve kentsel dönüşümü şart koştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ilçesindeki Yeşildere Caddesi'nde İZBAN hattının alt tarafında yer alan Lale Mahallesi'ndeki evleri boyamaya başladı. Görsel açıdan da dikkat çeken bölgede, şu ana kadar 25 ev, sarı, kırmızı, yeşil, mavi, mor, turuncu gibi canlı renklere boyandı. 12 bin nüfuslu mahallede, yaklaşık bin 500 evin boyanması planlanıyor. Ancak bu çalışma tartışmaları da beraberinde getirdi. Mahalle sakinleri renkli boyalı evlerinin makyajından memnunken uzmanlar, deprem riskine dikkat çekerek bölgede yapı stoğu, alt yapı sorunlarını vurguladı ve kentsel dönüşüm şartı koştu. Protokol üyelerinin, İzmir'e gelen turistlerin kullandığı güzergah üzerindeki sağlıksız gecekonduların yer aldığı bölgedeki uygulama, mahalle sakinlerinden tam not aldı. 3 dönemdir görev yapan Lale Mahallesi Muhtarı Sumru Benligül, bu hizmeti almaktan dolayı memnun olduklarını belirterek, "Hiç olmazsa böyle bir mahallenin varlığını bu proje ile birlikte birçok kişiye duyurmuş olduk. Evler sadece boyanmakla kalmayacak, daha farklı hizmetler de gelecek. Ama biz bu boyama işleminden memnunuz" dedi.

'BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ'

İzmir'in en eski mahallerinden olan Lale'nin dezavantajlı bölgelerden biri olduğuna dikkat çeken Benligül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı eleştiriler var. İnsanlar 'kentsel dönüşüm gelsin, makyaja gerek yok' diyor ama bu bizim için gerçekten önemli. Buradaki insanların sosyo-ekonomik durumları belli. Gelir seviyeleri düşük. Gençler oturduğu yeri söyleyemeyecek kadar utanıyor. O nedenle biz bu projeyi önemsiyoruz. Çünkü bölgeye canlılık kattı. Artık biz meşhur bir mahalle olduk. Buraya şimdi fotoğraf çekmek için gelenler var. Bu proje sayesinde insanlar oturduğu yerden utanmıyor. Proje bölgenin kaderini değiştirdi. Böyle bir mahallenin olduğunun farkına varıldı. Memnunuz."

Mahalle sakinlerinden Fatma Akyol (50), evinin portakal rengine boyandığını ve çok güzel olduğunu söyleyerek, "Memnun kaldık. Hiç böyle bir şey olmuyordu buralarda. Şimdi değişti. Daha güzel olmasını bekliyoruz" dedi. Murat Kaya (61) da, "Ben doğduğumdan beri bu mahalledeyim. Şimdiye kadar hiçbir belediye başkanı buraya gelmedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer seçildikten sonra geldi. Memnun kaldık. Burası havalimanı yolu. Turistler buradan geçiyor. Görüntü kirliliği olduğunu herkes biliyor. Gençler arkadaşlarını evlerine getiremiyor. Bu şekilde renklenmesi bile bizi çok sevindirdi. 'Gerek var mıydı' diyorlar. Evet, gerek var. İnsanların kendine özgüveni arttı. Birisinin burayla ilgilenmesi herkesi sevindirdi" diye konuştu. 50 yıldır mahallede yaşadığını belirten Kani Ayaz (72) ise, "Biz de buranın değişmesini istiyoruz. Burada canlılık olsun istiyoruz. Biz belki görürüz belki görmeyiz ama burada gelecek olsun. Daha düzgün olsun semtimiz" dedi.

'BÜTÜNCÜL PLANLAMAYA İHTİYAÇ VAR'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, projeyi farklı açıdan değerlendirdi. Cephelerin kent estetiği açısından boyandığını, belediyenin çalışmayı daha büyük bir alana yayma hedefinin olduğunu anlatan Kocaer, şöyle dedi:

"Konuya iki açıdan bakmak lazım. Kısa vadeli bir düzenleme olarak eğer bakarsak, mahallelilerin bu düzenlemeyi sahiplenmesi tabii önemli. Ama Yeşildere bölgesinde ciddi alt yapı sorunlarının, oradaki yapılara ilişkin afete dayanıklılık konularının ele alınması gerekiyor. Burada sosyal donatı alanlarının arttırılması, alt yapıların iyileştirilmesi ve mevcut binaların afete dayanıklı hale getirilmesi yönünde tabii ki belediyenin uzun vadede yapması gereken çalışmalar var. Yürütülen projeyi kent estetiği açısından iyileştirme olarak görebiliriz. Daha uzun vadeli çalışmalara bölgenin ihtiyacı var. Bugün artık deprem riski ciddi boyutlara geldi. Özellikle İzmir deprem bölgesi ve İzmir içerisinde yenilenmesi, kentsel dönüşüm uygulamalarının hayata geçmesi gereken birçok alan var. Bu bölge de yapı stoğu açısından ve alt yapı eksiklikleri açısından iyileştirilmesi, yenilenmesi gereken bir bölge. Bu anlamda bütüncül bir planlama çalışması ile alanın daha sağlıklı, çağdaş bir çevreye kavuşması ancak mümkün olabilir."