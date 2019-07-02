02.07.2019 01:10
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İzmir'de gemi yangını: 2 ölü, 14 yaralı

İzmir

İZMİR (İHA)-İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı'ndaki bir gemide patlamanın ardından çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 yaralı yaralandı.

İZMİR (İHA)- İzmir 'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı'ndaki bir gemide patlamanın ardından çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 yaralı yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'ndaki demirli bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında gemide büyük bir yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, emniyet, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si hayatını kaybetti. 14 yaralının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. - İZMİR
Kaynak: İHA
Petkim , Aliağa , İzmir , 3. Sayfa

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