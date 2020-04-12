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İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İZMİR'in Bornova ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında, elektrik kontağından yangın çıktı.

12.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:32
İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İZMİR'in Bornova ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bornova'daki 5. Sanayi Sitesi 7419/10 Sokak'ta bulunan geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Depo bölümündeki elektrik kontağında başladığı belirlenen yangın, önce diğer bölümlere ardından çevredeki ağaçlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alıp, söndürdü. Geri dönüşüm fabrikasında hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Bornova, Güncel
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