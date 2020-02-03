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İzmir'de "gevrek" fiyatı 1,75 lira oldu

İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen yarından itibaren olmak üzere, İzmirlilerin "gevrek" olarak isimlendirdiği simitin 1,75 liradan satılacağını açıkladı.

03.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:02İzmir'de
Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen yarından itibaren olmak üzere, İzmirlilerin "gevrek" olarak isimlendirdiği simitin 1,75 liradan satılacağını açıkladı.
Şükrü Erişen, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zamandır simite zam yapmak için görüşmeler yaptıklarını söyledi.
Üreticiler ve tüketicilerin mağdur olmaması adına çok hassas davrandıklarının belirten Erişen, "Girdi maliyetlerinin zamlanmasını da dikkate alarak 1,5 lira olan gevrek fiyatını 25 kuruş zamla 1,75 lira olarak güncelledik. Fiyatlarımız yarından itibaren geçerli olacak. Biz oda olarak yarın esnafımıza listeleri dağıtacağız." diye konuştu.

İzmir, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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