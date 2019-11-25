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İzmir'de gıda denetimleri yoğun şekilde sürdürülecek

Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, İzmir'de gıda denetimlerinin yoğun şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

25.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:00İzmir'de gıda denetimleri yoğun şekilde sürdürülecek
Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, 'de gıda denetimlerinin yoğun şekilde sürdürüleceğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye çapında 1 hafta boyunca gerçekleştirilecek denetimler kapsamında Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Musa Bakan, gıda denetçileriyle 'daki bir et işleme tesisinde denetime katıldı.
Bakan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda işletmelerinde yıl boyunca rutin denetimler yapıldığını, et ve süt ürünlerini üreten işletmelerle hazır yemek üretim yerlerinin daha sık denetlendiğini kaydetti.
İzmir'de 45 bin gıda işletmesinin olduğunu hatırlatan Bakan, şöyle konuştu:
"2018'de toplam 75 bin gıda denetimi gerçekleştirilmiştir. 2019'da ise şimdiye kadar 66 bin gıda denetimi yapılmıştır. Ayrıca her yıl yaklaşık 2 bin 500 numune alınmaktadır. Aynı zamanda her yıl Alo 174 Gıda hattına yapılan yaklaşık 3 bin 300 ihbar ve şikayet sonuçlandırılmaktadır. Bakanlığımızın talimatı ile bugün itibarıyla ülke genelinde denetim seferberliği başlatılmış olup ilimizde görevli 330 kontrol görevlisinin tamamı ile bu seferberliğe katılım sağlanacak. Halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin temini için denetimler yoğun bir şekilde yapılmaya devam edecektir."

İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: AA

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