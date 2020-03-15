İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 13 kişi hastaneye başvurdu
İzmir'in Bergama ilçesinde taziye evinde yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle 13 kişi hastaneye başvurdu.
15.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:10
İzmir 'in Bergama ilçesinde taziye evinde yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle 13 kişi hastaneye başvurdu.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Sağancı Mahallesinde meydana geldi. Bir süre önce hayatını kaybeden İlyas Türgenci için düzenlenen taziyede dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen vatandaşlar, akşam saatlerinde mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesi acil servisine başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan kişilerin hayati tehlikesinin olmadığının ve genel durumlarının da iyi olduğunu dile getiren hastane yetkilileri, 6 kişinin taburcu edildiğini, 7 kişinin de ayakta tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.
Öte yandan, dağıtılan tavuklu pilavdan çok sayıda vatandaşın yemiş olmasından dolayı gıda zehirlenmesi yaşayan kişi sayısının artabileceği değerlendiriliyor.
(Derya Varol Mercan/İHA)
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Sağancı Mahallesinde meydana geldi. Bir süre önce hayatını kaybeden İlyas Türgenci için düzenlenen taziyede dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen vatandaşlar, akşam saatlerinde mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesi acil servisine başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan kişilerin hayati tehlikesinin olmadığının ve genel durumlarının da iyi olduğunu dile getiren hastane yetkilileri, 6 kişinin taburcu edildiğini, 7 kişinin de ayakta tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.
Öte yandan, dağıtılan tavuklu pilavdan çok sayıda vatandaşın yemiş olmasından dolayı gıda zehirlenmesi yaşayan kişi sayısının artabileceği değerlendiriliyor.
(Derya Varol Mercan/İHA)
Kaynak: İHA
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