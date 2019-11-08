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İzmir'de göçmen kaçakçılarına şok operasyon

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 18 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

08.11.2019 08:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:13 İzmir'de göçmen kaçakçılarına şok operasyon

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 18 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Operasyonda, geçişi organize ettiği ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin metruk bir binada toplandığı istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, grubun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, göçmenleri metruk binadan alarak harekete geçen aracı tespit etti. Bir süre aracı takip eden ekipler, operasyonu başlattı. Durdurulan araçta yapılan aramada 13'ü Suriye, 4'ü Somali ve 1'i de Fas uyruklu olmak üzere 18 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şambrel ve 3 pompa ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonda geçişi organize ettiği ileri sürülen sürücü M.C. ile E.Ö, Z.H., M.A., K.H. ve M.H. gözaltına alındı. Ayrıca, K.H. ile M.H. isimli şüphelilerin gözcülük görevi yaptığı ileri sürüldü. Şüpheliler emniyete götürülürken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Karabağlar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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