Haberler » Güncel » Haber

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

26.09.2019 07:34İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:24 Konya'da otomobille tır çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
08:24 Polis, yaşlı ve engelli kadın göçmeni, kucağında taşıdı
08:22 Meteorolojiden sağanak uyarısı
08:22 Büyükçekmece'de sis etkili oldu
08:20 Türkiye, Pakistan ve Malezya İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracak
08:20 Kara yollarında durum
08:19 Büyükçekmece'de sis etkili oldu