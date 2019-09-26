Haberler » Güncel » Haber

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'in Bornova ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 46 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize etiği iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

26.09.2019 07:34İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
İzmir'in Bornova ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 46 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize etiği iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir grubun yasa dışı yollardan yurt dışına geçişinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir şebekeyi takibe aldı.

Teknik takibin ardından düzensiz göçmenlerin bir otobüsle hareket edeceğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Bornova ilçesinde durdurulan öncü bir otomobil ve otobüste arama yapıldı.
Otobüste 46 Suriye uyruklu yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla öncü otomobil ile otobüsteki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü. Bu sırada yaşlı ve sakat bir göçmeni polisin kucağında taşıması dikkati çekti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:24 Konya'da otomobille tır çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
08:24 Polis, yaşlı ve engelli kadın göçmeni, kucağında taşıdı
08:22 Meteorolojiden sağanak uyarısı
08:22 Büyükçekmece'de sis etkili oldu
08:20 Türkiye, Pakistan ve Malezya İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracak
08:20 Kara yollarında durum
08:19 Büyükçekmece'de sis etkili oldu