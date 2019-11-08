Haberler » Güncel » İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 18 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettiği iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

08.11.2019 08:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:22
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 18 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettiği iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir grubun metruk bir binada toplandıktan sonra yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Teknik takibin ardından düzensiz göçmenleri metruk binadan alarak harekete geçen araç takibe alındı.
Güzergah üzerinde önlem alan ekipler, operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 13'ü Suriye, 4'ü Somali ve 1'i Fas uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şambrel ve 3 pompa ele geçirildi.
"Erkete" kullanmışlar
Operasyonda, sürücü M.C. ile E.Ö, Z.H, M.A, K.H. ve M.H. gözaltına alındı.
K.H. ile M.H'nin, polis operasyonlarını ve uygulamalarını göçmen kaçakçığı yapan şüphelilere haber vererek, "erketelik" yaptığı ileri sürüldü.
Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
09:17   AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDEKİ ÖLÜM: ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ OKULA GELMEDİ
09:17   TBMM Başkanı Şentop: "İnsan değerini cüzdan kalınlığıyla tartmaktadırlar"
09:16   Kars güllü nine'nin eğitim aşkı
09:15   ECB: Eurozone to finish 2019 with modest growth
09:15   "Stres bireyin çeşitli faktörlere karşı gösterdiği tepkidir"
09:02   Melih Gökçek, İmamoğlu'na yönelik attığı 'Down sendromlu' tweetini sildi
08:57   Otizmli çocukları yuhalatan muhtardan skandal açıklama: Hafif otizmli öğrencilere karşı değiliz
08:56   Fatih'te 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettiği bardaklar görüntülendi
08:36   Bursa'daki Milli Eğitim müdürlüklerinden Atatürk koşusuna engel
08:03   HDP'li İpekyolu belediye başkanı Azim Yacan terör soruşturmasında gözaltına alındı
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 09:21:11