Haberler » Güncel » İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

06.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:50 İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonunda, Domuz Çukuru Sahili'nde 35, Alman Tatil Köyü Sahili'nde 45 ve ilçedeki 3 pansiyonda 77 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettiği ileri sürülen 8'i Afganistan uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bu arada zanlıların, gruplar halinde getirdikleri göçmenleri Çeşme'de belirli pansiyonlara yerleştirdikleri ve uygun şartlar sağlandığında şişme botlarla yurt dışına kaçırmaya çalıştığı belirtildi.

Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:08   Pazar yerinde 'huzur ve güven' uygulaması
00:06   TBMM Başkanı Şentop, Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı
00:03   Minik öğrencilerden Mehmetçiğe atkı hediyesi
00:02   Lenf kanseri tıp öğrencisi Azra için kök hücre bağışı kampanyası
00:02   "Recep İvedik 6"nın galası yapıldı
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
22:30   Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu
7.11.2019 00:11:36