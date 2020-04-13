Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmir'de görevli trafik polisi kaza yaptı

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında, kamyona arkadan çarpan görevli motosikletli trafik polisi ağır yaralandı.

13.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:46
İzmir'de görevli trafik polisi kaza yaptı
İzmir 'de meydana gelen trafik kazasında, kamyona arkadan çarpan görevli motosikletli trafik polisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Balçova-Gaziemir otoyolunda meydana geldi. Gaziemir yönüne gitmekte olan görevli polis memuru Yasin Ö. idaresindeki 35 A 5742 plakalı motosiklet, 35 AGG 465 plakalı kamyona henüz belirlenemeyen bir sebeple arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle polis memuru Yasin Ö. savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar, 112 acil sağlık ekiplerine ve polise kazayı bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, polis memuru Yasin Ö.'ye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı polis memuru, ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolun bir kısmı kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, çalışmalar sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru Yasin Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Haberler ›› 3. Sayfa ››İzmir'de görevli trafik polisi kaza yaptı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:06: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar anısına bir dakikalık saygı duruşu - Haberler 15:06: Sinop'ta koronavirüsü yenen 8 kişi alkışlarla tabucu oldu - Haberler 15:05: Hollanda, 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'den gelecek kişilere zorunlu uyum sınavı uygulayacak - Haberler 14:59: DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı - Haberler 14:57: Elazığ'da kaçak kazı yapan şahıs suç üstü yakalandı - Haberler 14:21: Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı