Haberler » Güncel » İzmir'de görme engellilere 'beyaz baston' dağıtıldı - Haber

İzmir'de görme engellilere "beyaz baston" dağıtıldı

Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi'nde beyaz baston dağıtımı yapıldı.

11.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:00İzmir'de görme engellilere
Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Beyazay Derneği Şubesi'nde beyaz baston dağıtımı yapıldı.
Şube Başkanı Salih Arıkan, dernekte düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, 7-14 Ocak tarihleri arasında görme engelliler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli faaliyetler yaptıklarını ifade etti.
Arıkan, görme engellilerin yaşadığı sıkıntılar konusunda toplumu bilinçlendirmek istediklerini söyleyerek, özellikle kaldırım işgallerinin giderilmesini ve sesli sinyalizasyon sisteminin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını kaydetti.
Etkinlikte hayırseverlerin bağışıyla elde edilen 10 beyaz baston, görme engellilere teslim edildi.

Türkiye Beyazay Derneği, Engelliler Haftası, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:38  Hava kirliliği "son derece zararlı" seviyeye ulaştı - Haber
17:38  Hendekli öğrenciler kasiyersiz manavdan alışveriş yapıyor - Haber
17:38  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said için taziye mesajı - Haber
17:37  Uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı - Haber
17:36  Tire'de satranç turnuvası düzenlendi - Haber
17:29  İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi - Haber
17:19  Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklama: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor - Haber
16:57  Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Haber
16:57  Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi - Haber
16:40  Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi - Haber
11.01.2020 17:41:10