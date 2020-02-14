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İzmir'de gri civa operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen operasyonda, gri civayı satmaya ve almaya çalıştıkları öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

14.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:29İzmir'de gri civa operasyonu: 8 gözaltı

'in ilçesinde düzenlenen operasyonda, gri civayı satmaya ve almaya çalıştıkları öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.


Bir istihbaratı değerlendiren Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, bazı kişilerin gri civa satmaya çalıştıkları tespit edildi. Jandarma Genel komutanlığı İstihbarat Grup Komutanlığı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bağarası Mahallesi'nde yapılan operasyonda satıcılar N.K., L.Ç., A.D. ve A.K. ile alıcılar R.O., A.O., D.A. ve İ.Ç. isimli şahıslar pazarlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.


Ekiplerce olay yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 497 kilo gri civa maddesi ele geçirildi. Jandarma ekiplerince cumhuriyet savcısının talimatının doğrultusunda N.K., L.Ç., A.D. ve A.K., R.O., A.O., D.A. ve İ.Ç isimli şahıslar gözaltına alındı.


Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği ve ele geçirilen 497 kilo gri civa maddesinin numune alınması sonrası İzmir İl Çevre Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR


İzmir, Foça, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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