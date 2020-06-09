İzmir'de gümrük kaçağı 2 bin 780 adet ürün ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir adreste gümrük kaçağı 2 bin 780 adet ürün ele geçirildi.

İzmir'de gümrük kaçağı 2 bin 780 adet ürün ele geçirildi
09.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:54
İzmir'in Konak ilçesinde bir adreste gümrük kaçağı 2 bin 780 adet ürün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir adreste çok sayıda gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin adrese yaptığı operasyonda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin 730 adet akıllı telefon ekranı, 960 adet akıllı telefon bataryası ve 90 adet USB şarj kablosuna el konuldu. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Konak, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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