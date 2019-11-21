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İzmir'de, gümrük kaçağı akıllı telefon operasyonu

İzmir'de, gümrük kaçağı akıllı telefon operasyonuİzmir'in Bornova ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 30 bin lira olan gümrük kaçağı 12 akıllı telefon ele geçirildi.

21.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:18
'de, gümrük kaçağı akıllı telefon operasyonu
İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 30 bin lira olan gümrük kaçağı 12 akıllı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, bir işletmede gümrük kaçağı akıllı telefonlar ve bunlara ait aparatlar satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese dün öğle saatlerinde yapılan baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan 12 akıllı telefon ve bunlara ait şarj aletleri ile kulaklıklar ele geçirildi.
İzmir'de, gümrük kaçağı akıllı telefon operasyonu

İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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