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İzmir'de gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı, polise teslim oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde gürültü nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdüğü öne sürülün zanlı, polis ekiplerine teslim oldu.

16.03.2020 23:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:04
İzmir'de gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı, polise teslim oldu
İzmir 'in Bayraklı ilçesinde gürültü nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdüğü öne sürülün zanlı, polis ekiplerine teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki Muhittin Erener Mahallesi'ndeki bir lokalde 15 Mart gecesi oyun oynayan arkadaşı Burhan Bahar (45) ile tartışıp kavga ettikten sonra tabancayla tekrar lokale dönen ve arkadaşını öldürdüğü iddia edilen Şahin O, polis ekiplerine teslim oldu.
Gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdüğü öne sürülen zanlının, emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Bayraklı, Polis, İzmir, Güncel

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