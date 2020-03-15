İzmir'de gürültü nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
15.03.2020 01:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 02:12
İzmir 'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muhittin Erener Mahallesi'ndeki bir lokalde oyun oynayan Burhan Bahar (45) ile Ş.O. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan Bahar Ş.O'ya sandalyeyle vurdu. Bu sırada lokalde bulunanlar kavgayı ayırdı.
Lokalden ayrılan Ş.O, bir süre sonra tekrar geri gelerek tartıştığı Burhan Bahar'a silahla ateş edip kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bahar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Muhittin Erener Mahallesi'ndeki bir lokalde oyun oynayan Burhan Bahar (45) ile Ş.O. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan Bahar Ş.O'ya sandalyeyle vurdu. Bu sırada lokalde bulunanlar kavgayı ayırdı.
Lokalden ayrılan Ş.O, bir süre sonra tekrar geri gelerek tartıştığı Burhan Bahar'a silahla ateş edip kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bahar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Manşet
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