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İzmir'de gürültü tartışmasında bir kişi bıçakla öldürüldü

İzmir'in Çeşme ilçesinde gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunun bıçakladığı kişi yaşamını yitirdi.

13.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:46İzmir'de gürültü tartışmasında bir kişi bıçakla öldürüldü
'in ilçesinde gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunun bıçakladığı kişi yaşamını yitirdi.
Musalla Mahallesi 7000 Sokak'ta, Ahmet Gürcan A, komşusu Seyfettin Gezek ve kardeşinin yüksek sesle konuştuğu ve gürültü yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle havaya ateş etti.
Olay sonrası Gezek ve kardeşi, yanına gittikleri Ahmet Gürcan A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Gürcan A, Gezek'i bıçakla yaraladı.
Ambulansla Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan Gezek, kurtarılamadı.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı suç aleti bıçak ve pompalı tüfekle yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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