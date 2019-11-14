Haberler » Güncel » İzmir'de güzellik merkezindeki cinayetin zanlısı yakalandı - Haber

İzmir'de güzellik merkezindeki cinayetin zanlısı yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, güzellik merkezinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, kentten ayrılmak üzere bindiği otobüste yakalandı.

14.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:32İzmir'de güzellik merkezindeki cinayetin zanlısı yakalandı
'in ilçesinde, güzellik merkezinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, kentten ayrılmak üzere bindiği otobüste yakalandı.
İzmir - Çanakkale seferini yapan yolcu otobüsü, Aliağa ilçesi Çaltıdere mevkisindeki jandarma kontrol noktasında durduruldu. Kontrol sırasında hareketlerinden şüphelenilen H.Y'nin, kimlik bilgilerinden yapılan sorgulamada, 11 Kasım'da eşine ait güzellik merkezinde Mehmet Özkan'ın öldürülmesiyle ilgili arandığı belirlendi.
H.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Bornova'da bir güzellik merkezinde Mehmet Özkan pompalı tüfekle öldürülmüş, olay sonrası kaçan H.Y'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Jandarma, Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:37 Girişimci kadınların hediyelikleri eğitime burs olacak
13:42 Amasya Merzifon Havalimanı uçuş istatistikleri
13:42 "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısı
13:41 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - CHP'li üyeler, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i...
13:36 Ezinepazar'da yollar BSK asfaltla kaplandı
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:34 Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:43:52