İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi ağır yaralandı

İzmir
'in Urla
ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi ağır yaralandı. Güzelbahçe
Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan
, kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü takibe aldı.
İzmir - Çeşme kara yolundaki Adres kavşağında motosikleti durduran Çağlayan'a, belge kontrolü yaptığı sırada İzmir yönünden gelen H.G'nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çağlayan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü gözaltına alındı.