İzmir'de hafta sonu için toplu ulaşım planlandı

-Çalışmak zorunda olan tüm meslek gruplarına ESHOT otobüsleri, metro ve İZBAN trenleri toplu ulaşım hizmeti verecek.

İzmir 'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince yasak kapsamında olmayan meslek gruplarına ESHOT otobüsleri, Metro ve İZBAN toplu ulaşım hizmetini verecek. 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günleri 06.00-10.00, 16.00-19.00ve 23.00-00.30 saatleri arasında otobüsler ve metro yarım saatte, İZBAN trenleri ise 24 dakikada bir sefer yapacak.

Soyer'den iş planı ricası

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hafta sonu toplu ulaşım planının, veriler ışığında ve tüm gereklilikler dikkate alınarak titizlikle hazırlandığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Hafta içi toplu ulaşım programımızı da geçen hafta açıklamıştık. Kurum ve kuruluşlarımızın, hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerini, vardiya değişimlerini bu programlara göre düzenlemelerini önemle rica ediyorum. Tüm sefer programlarının saatleri, hem belediyemizin internet sitesinde hem de ilgili ulaşım kuruluşlarımızın resmi sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında görülebilir."

Sağlık çalışanlarına özel servis

ESHOT otobüsleri kentte 49 ana hatta hizmet verecek. Bunun yanı sıra sadece sağlık çalışanlarına özel olarak planlanan dört hatta da otobüsler, belirli saatlerde sefer yapmaya devam edecek. "Sağlık Görevlileri İçindir" yazılı tabelanın asılacağı otobüslere yalnızca doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları binebiliyor. Araçlar, hastanelerin çalışma düzenlerine göre Buca , Gaziemir, Güzelbahçe ve Karşıyaka'da sabah ve akşam belirli saatlerde karşılıklı ikişer sefer yapıyor.

SADECE SAĞLIKÇILARIN KULLANACAĞI SERVİS ARAÇLARI

Buca servis güzergâhı/ 06.15 – 16.30

Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'ndan hareket edecek servis aracı; Buca Üçkuyular, Özmen Caddesi, Seyfi Demirsoy Hastanesi, Forbest Caddesi, Cemil Şeboy Caddesi, Koşu Yolu Caddesi, Şirinyer, Mehmet Akif Caddesi, Yeşillik Caddesi, Eski İzmir Caddesi, Ali Rıza Avni Bulvarı, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Polat Caddesi, İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergâhını takip edecek.

Gaziemir servis güzergâhı/ 07.30 – 16.30

Gaziemir otobüs son durağından hareket edecek servis aracı; 80 Sokak, 73 Sokak, Abdülhamit Yavuz Caddesi, Önder Caddesi, Akçay Caddesi, Yeşillik Caddesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, 2904/1 Sokak, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu Caddesi, Mızraklı Caddesi, Polat Caddesi, İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İhsan Alyanak Caddesi, Hıfzıssıhha Kavşağı, İnönü Caddesi, F.Altay Meydanı, Mithatpaşa Caddesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi güzergâhını takip edecek.

Güzelbahçe servis güzergâhı/ 07.20 – 16.30

Güzelbahçe otobüs son durağından hareket edecek servis otobüsü; 565 Sokak, Erler Caddesi, Şehit Kemal Caddesi, 884 Sokak, Seferihisar Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, DEÜ Hastanesi, F.Altay Meydanı, İnönü Caddesi, Hıfzıssıhha Kavşağı, İhsan Alyanak Caddesi, Polat Caddesi,İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mızraklı Caddesi, Ordu Caddesi, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergâhını takip edecek.

Karşıyaka servis güzergâhı/ 07.50 – 16.30

Karşıyaka Girne Caddesi'ndeki McDonalds'ın önünden kalkacak servis otobüsü; Girne Bulvarı, Anadolu Caddesi, Egekent Kavşağı, Anadolu Caddesi, Çiğli Altgeçit, Havaalanı Caddesi, 8780/1 Sokak, Çiğli Eğitim Bölge Hastanesi, Ata Sanayi Semt Polikliniği güzergâhını takip edecek.