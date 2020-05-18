İzmir'de hareketli dakikalar

İzmir'de hareketli dakikalarİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ailevi sorunları olduğu ileri sürülen E.B. başına pompalı tüfek dayamadık sonucu polis ekipleri harekete geçti.

18.05.2020 03:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 03:07
İzmir'de hareketli dakikalar
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ailevi sorunları olduğu ileri sürülen E.B. başına pompalı tüfek dayamadık sonucu polis ekipleri harekete geçti. E.B., polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonucu ikna edildi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında General Kazım Özalp Mahallesi 44/22 Sokak'ta meydana geldi. Ailevi problemleri olduğu ileri sürülen E.B., evinde bulunan pompalı tüfeği başına dayadı. Bu sırada, E.B.'yi gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın gerçekleştiği 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturan evin giren polis, E.B'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada, diğer polis ekipleri apartmanın çevresindeki sokakların giriş ve çıkışlarını kapattı. Çevre güvenliği alınırken, Özel Harekat polisleri de bölgeye geldi. Ayrıca, herhangi bir olay olmasına karşın sağlık ekipleri hazırda bekledi. E.B., yaklaşık 3 saat sonra ikna edildi. Polisler eşliğinde aşağıya indirilen E.B., sağlık kontrolü için polis otosu ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldü. E.B.'nin hastaneden sonra emniyete götürüleceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir’de hareketli dakikalar

Kaynak: DHA

Etiketler: Karabağlar, Polis, İzmir, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı’nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
FETÖ firarisi Hakan’dan Galatasaray’a ’UEFA Kupası’ tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut’u teselli etmek için Mess’e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Almanya’da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın Haber
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna’da gece kulüpleri doldu taştı Haber
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Haberler››Güncel››İzmir'de hareketli dakikalar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:28: Paris'te polis şiddetine karşı olaylı gösteri - Haber 03:26: İzmir'de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haber 03:18: Pompalı tüfekle intihara kalkışan kişi, 3 saat süren görüşme ile ikna edildi - Haber 03:16: ABD'den Türkiye'ye getirilen 288 Türk vatandaşı Trabzon'daki yurda yerleştirildi - Haber 03:10: Manisa'da iki apartman karantinaya alındı - Haber 00:42: Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 23:48: Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük - Haber 17:43: Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı - Haber 08:24: Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı - Haberler