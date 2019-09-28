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İzmir'de hareketli saatler
28.09.2019 20:19
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Kaynak: DHA
Kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaza yapması sonucu 7 kişi yaralandı
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