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İzmir'de hasta çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenledi

İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği kente bulunan hastanelerin çocuk onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenlendi.

29.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:00 İzmir'de hasta çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenledi
Kan Ordusu Kanser Derneği kente bulunan hastanelerin çocuk onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenlendi.
Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ege Üniversitesi bünyesinde bulunan çocuk hastanelerinde tedavi gören çocuk hastalar, dernek üyelerini servisin kapısında karşıladı.
Yeni yıl pastasının kesilmesinin ardından tedavi gören çocuklara hediyeler verildi.
İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan, yaptığı açıklamada 9 yıldan bu yana çocukların ve ailelerinin yüzünü güldürmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Dernek gönüllüleri ve hayırseverelerle beraber çok güzel işlere imza attıklarını belirten Aytan, "Her zaman tedavi gören çocuklarımızla beraberiz. Geçen hafta onlara yaptığımız ziyarette yılbaşında ne hediye almak istersiniz diye sormuştuk. Onların istediği hediyelerimizi hayırseverlerimiz ve gönüllüleriniz aldı. Biz de yeni yıla günler kala yaptığımız ziyaretle çocuklarımızın yüzünün gülmesini sağladık. Tedavi sürecinde onların moralinin yüksek olması çok önemli. Biz onların yüzünü güldürmeye çalışıyoruz." dedi.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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