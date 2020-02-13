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İzmir'de hastane çalışanlarından depremzedelere yardım

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi çalışanları, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için topladıkları yardımları AFAD İzmir İl Müdürlüğüne teslim etti.

13.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:28İzmir'de hastane çalışanlarından depremzedelere yardım
Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi çalışanları, Elazığ ve 'daki depremzedeler için topladıkları yardımları AFAD İl Müdürlüğüne teslim etti.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremin ardından bölgedeki ihtiyaçların belirlenmesinin ardından hastane çalışanları kendi aralarında yardım kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında toplanan elektrikli battaniye ve kıyafetler deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere kamyona yüklenerek AFAD İzmir İl Müdürlüğüne gönderildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü İbrahim Şimşek başlattıkları yardım kampanyasına destek olan tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Malatya, İzmir, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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