İzmir'de havuz sıkıntısı

İzmir 'de 52 yıldır kent merkezindeki tek olimpik yüzme tesisi olarak hizmet veren Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu'nun 1 ay önce tam yaz dönemi öncesi ani bir kararla kapatılması, yüzlerce sporcuyu zor durumda bıraktı.

Havuz bitişiğinde mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne ait olup Altınordu Spor Kulübü Derneği'nin 99 yıllığına kiraladığı arazideki eski hastane binasının yıkımı sonrası başlatılan yeni özel hastane inşaatı nedeniyle tesise geçen ay kilit vurulurken buradan yararlanan 6 kulüp, farklı alternatifler bulmak zorunda kaldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 'nün sporcuları, yaz ayları için Güzelbahçe sınırlarındaki Narlıdere Yüzme Havuzu'nu kullanırken diğer kulüpler ise olimpik olmayan kentin çeşitli yerlerindeki özel havuzlara dağılmak zorunda kaldı. Tesiste yaz yüzme kursları açılamadı.

Kent merkezindeki tek olimpik havuz olma özelliği taşıyan Atatürk Yüzme Havuzu'nda yapılması planlanan birçok yarış, farklı tesislere taşındı. Narlıdere Yüzme Havuzu'nun merkeze uzak olması da Karşıyaka , Bornova gibi ilçelerde oturan yüzücüleri zor duruma soktu. Yaz aylarını farklı havuzlarda geçirecek İzmirli yüzücülerin kış aylarında ise nerede çalışacağı belirsiz. Hastane inşaatının temeline çakılacak kazıklar emektar Atatürk Yüzme Tesisleri'nde çatlak ve yıkılma riski oluşturacağı için 50 metrelik açık olimpik havuz ve 25 metrelik kapalı havuzda bulunan 6 bin tonun üzerindeki su tamamen boşaltıldı. Kazık çakma işlemi tamamlandıktan sonra uzmanlar tarafından etüt yapılarak kapalı havuzun kış ayları için yeniden açılması ihtimaller arasında. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, açık havuzu yenileyip Halkapınar 'da Atatürk Stadı yanına bir havuz daha yapmak için proje hazırlığında.

İZMİR'DE TEK

Alsancak Atatürk Yüzme Tesisleri, İzmir'deki en kapsamlı havuz olma özelliği taşıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü'ne ait olan tesislerdeki üstü açık 50 metrelik olimpik havuz, 1967 yılında yapıldı. Atlama kulesi ve 2500 kişilik üstü kapalı seyirci tribünleri de bulunan tesis, 1971 Akdeniz Oyunları ve 2005 Üniversite Oyunları dahil 52 yılda yüzlerce şampiyona ve turnuvaya ev sahipliği yaptı. Tesisteki 25 metre uzunluğundaki yarı olimpik kapalı havuz ise 1971'deki Akdeniz Oyunları için inşa edildi. Tesiste spor salonu ve kış ayları için sünger atlama trampleni de bulunuyor. Bitişik arazideki yine Akdeniz Oyunları için yapılıp Voleybol Federasyonu'na kiralanan Atatürk Spor Salonu, geçtiğimiz yıllarda baştan ayağı yenilenmişti.





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