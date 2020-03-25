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İzmir'de hayvan hırsızları yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde 20 küçükbaş hayvanı çalıp sattıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

25.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:42
İzmir'de hayvan hırsızları yakalandı
İzmir 'in Aliağa ilçesinde 20 küçükbaş hayvanı çalıp sattıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapukaya Mahallesi'nde çalınan 20 küçükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, C.Y. ve A.T.K'nin kamyonete yükledikleri hayvanları Ödemiş ilçesindeki H.İ. ve E.A'ya sattıklarını belirledi.
Hırsızlık şüphelileri gözaltına alınırken, hayvanlar sahibine teslim edildi.
Öte yandan, hayvanları satın alan H.İ. ve E.A'ya da "suç eşyası satın almak" suçlamasıyla işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Aliağa, İzmir, Güncel

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