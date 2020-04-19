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İzmir'de hayvanlar için bırakılan mamaları çöpe atan kişiye 392 lira ceza

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi tarafından sokak hayvanları için bırakılan mamaları çöpe atan kişiye 392 lira idari para cezası kesildi.

19.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:24
İzmir'de hayvanlar için bırakılan mamaları çöpe atan kişiye 392 lira ceza
İzmir 'de Karşıyaka Belediyesi tarafından sokak hayvanları için bırakılan mamaları çöpe atan kişiye 392 lira idari para cezası kesildi.
Karşıya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün ilçede Cumhuriyet Mahallesi'nde sokak hayvanları için mama dağıtımı yapan Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6701 Sokak'ta da yol kenarına kuru mama bıraktı.
Ekiplerin ayrılmasından sonra bir mahalle sakininin süpürgeyle tüm mamaları toplayarak çöpe atması, hayvanseverler tarafından görüntülenip belediyeye iletildi.
Veteriner zabıtası tarafından olay yerinde ilgili kişi hakkında idari yaptırım karar tutanağı tutularak, Kabahatler Kanunu gereği 392 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, ekipler süpürülen alana hayvanlar için tekrar mama takviyesinde bulundu.
Konunun 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde işlem yapılması için Karşıyaka Kaymakamlığı Hayvan Hakları İhlal Komisyonuna da iletileceği öğrenildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele süreci ve karantina günlerinin başlangıcından bu yana sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için yaptıkları çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Karşıyaka, İzmir, Güncel
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