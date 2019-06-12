İZMİR'DE HAZİRAN YAĞMURU MAĞDUR ETTİ

İZMİR'de bugün görülen bölgesel sağanak yağmurdan etkilenen yerlerden biri de Bornova
ilçesi oldu. Bornova Metro yakınlarında yolları su basması nedeni ile arabalar suyun içinde ilerlemekte zorlandı. İzmir
'in iç kesimlerinde görülen bölgesel yağmur nedeniyle Bornova'da caddeleri su bastı. Sağanak yağmur özellikle Bornova Metro cadde ve sokakları göle çevirdi. Araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekti. Güneşli
havada aniden bastıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada yağmurun kentin kıyı kesimleri dışında özellikle Bornova, Buca
ve Kemalpaşa
ilçeleri ile Manisa
'da etkili olacağını, dolu ve kısa süreli fırtınanın da meydana gelebileceğini belirtti. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yağmurun perşembe ve cuma yağmayacağını hafta sonu yine bölgesel sağanakların yaşanacağını bildirdi.
Kaynak: DHABornova
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