İzmir'de Hediyelik Eşya Günleri Düzenlenecek

14 Aralık 2018 Cuma 16:44



14 Aralık 2018 Cuma 16:44

İzmir'deki Tepekule Kongre Merkezi'nde 15-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Souvenir Hediyelik Eşya Günleri'ne 80 firma katılacak.Gençiz Fuarcılık şirketinden yapılan açıklamaya göre, SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri 29. kez vatandaşlarla buluşacak.Bayraklı Belediyesinin ev sahipliğinde Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte 80 firma ürün ve hizmetlerini sergileyecek.Stantlarda ahşap aksesuarlar, antika hediyelik eşyalar, bijuteri, çiçek, deri ve tekstil aksesuarları, elektronik eşyalar, ev tekstili, gıda, gümüş aksesuarlar, kırtasiye ürünleri, kitap, kozmetik, kristal ürünleri, ofis aksesuarları, oyuncak, saat, seramik ürünleri, tekstil ürünleri, yılbaşı süs eşyaları ve zücaciye gibi hediyelikler görücüye çıkacak.Aynı çatı altında mücevher takıda çadır fırsatlarını sunan Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri 22 Aralık'ta açılacak.Her çeşit muhtelif ayarda altın takı, elmas, pırlanta ürünler, tek taş yüzükler, setler, kolyeler, bilezikler, küpeler, incili ürünler, yakut, safir, yeşim gibi değerli taşlı takılar büyük indirimlerle satılacak.SOUVENIR kapsamında Düşler Atölyesi tarafından 5. kez düzenlenecek defilede Balkan ve kına geceleri kostümleri davetlilerin beğenisine sunulacak.Organizasyonda 30 Aralık akşamına 80 kadar firma ürünlerini sergileyecek. Organizasyon her gün 11.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.