İzmir'de Hırsızlık

Torbalı
'da hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. İzmir
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi TOKİ Ticaret Merkezinde bulunan bir oyun salonundan hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olay yerinde bulunan cep telefonuna gelen aramalar ve mesajları inceleyerek telefon hattının R.A. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. Şüpheli R.A, gözaltına alındı.
Şüphelinin yakınına ait olduğu belirtilen iş yerinden çaldığı tespit edilen LCD televizyon ve ses sistemi jandarmaya teslim edildi.
İzmir, Torbalı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA