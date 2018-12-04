04 Aralık 2018, 09:20
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İzmir'de Hırsızlık İddiası

İzmir

İzmir'in Torbalı ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Subaşı Mahallesi'nde Alparslan Bozlaker'e ait 35 FR 809 plakalı ticari aracın çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayla ilgili şüpheli M.Z'nin aracı bırakarak uzaklaştığını gördü.

Şüpheli, Ödemiş ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde göz altına alındı. Jandarma,Torbalı,İzmir
04 Aralık 2018 Salı 09:20