İzmir'de Hırsızlık İddiası

İzmir
'in Torbalı
ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Subaşı
Mahallesi'nde Alparslan Bozlaker'e ait 35 FR 809 plakalı ticari aracın çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyon kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayla ilgili şüpheli M.Z'nin aracı bırakarak uzaklaştığını gördü.
Şüpheli, Ödemiş
ilçesine bağlı Umurbey
Mahallesi'nde göz altına alındı.
Jandarma,Torbalı,İzmir
04 Aralık 2018 Salı 09:20