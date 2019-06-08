İzmir'de hırsızlık operasyonu

İZMİR(AA) - İzmir
'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir kişi suçüstü yakalandı.
Kuşçular Mahallesi 8011 Sokakta iki evden hırsızlık yapıldığı girdiği ihbarını değerlendiren Urla Jandarma
Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Jandarmanın "teslim ol" ihtarına uymayan şüpheli E.Ş, kaçmaya çalışırken ayağından yaralandı.
Yakalanan şüphelinin üst aramasında bin 795 lira nakit para, ziynet eşyası ve cep telefonları ele geçirildi.
Urla Devlet Hastanesine sevk edilen şüphelinin daha önce 38 ayrı hırsızlık olayından sabıkasının olduğu, oyuncu ve yazar İclal Aydın
'ın evinin soyulması olayının da faili olduğu iddia edildi.
Kaynak: AA
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