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İzmir'de horoz dövüştürülen derneğe operasyon

İzmir'in Kiraz ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı öne sürülen bir derneğe düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 9 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

24.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:32 İzmir'de horoz dövüştürülen derneğe operasyon
'in ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı öne sürülen bir derneğe düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 9 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığına, "Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneğinde" horoz dövüşü organize edildiği ihbarı ulaştı.
Ekiplerce derneğe düzenlenen operasyonda, 3'ü yaralı 8 horoz ile 1 tavuk, dövüşlerde kullanılan makbuz, horoz tırnaklarını keskinleştirmek için kullanılan zımpara ve hayvanları tedavi için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Dernek binasında horoz dövüşleri için ring kurulduğu tespit edildi.
Horoz dövüşü organize ettikleri iddia edilen M.S. ve A.S, ekiplerce gözaltına alındı.
Dernekte horoz dövüştürdükleri belirlenen 9 kişiye de toplam 2 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.
"Kumar oynatmak için yer temin etmek" suçundan işlem yapılan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Hayvanlar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kiraz, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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