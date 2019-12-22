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İzmir'de hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü

İzmir'in Aliağa ilçesinde hurda yüklü tırın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

22.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:51 İzmir'de hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü
'in ilçesinde hurda yüklü tırın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi Nemrut Limanlar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Limanlar istikametinden demir çelik fabrikası istikametine seyreden Seyfettin Özü (44) idaresinde 35 KA 5653 plakalı hurda yüklü tır, liman yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 8-9 metrelik şarampole uçtu. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Özü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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