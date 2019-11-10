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İzmir'de huzur operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün 122 noktada, 958 personel ve 235 tim/unsur ile eş zamanlı huzur operasyonu düzenlendi.

10.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:30İzmir'de huzur operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün 122 noktada, 958 personel ve 235 tim/unsur ile eş zamanlı huzur operasyonu düzenlendi. Kontrollerde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 şahıs yakalandı, toplam 74 bin 172 idari para cezası uygulanırken 2 tabanca ve 3 gram da esrar ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı, dün 122 noktada, 958 personel ve 235 tim/unsur ile eş zamanlı huzur operasyonu düzenledi. Yapılan kontrollerde, 6 bin 478 şahıs sorgulandı, hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların 8'inin yoklama kaçağı, 2'sinin yaralama, birinin tehdit, birinin hakaret, birinin hırsızlık, birinin görevi yaptırmamak için direnme, 2'sinin yükümlülüğün ihlali sebebiyle arandığı belirtildi. Ayrıca bir hükümlü/tutuklu olup kaçan şahıs yakalandı. Uygulamada bin 224 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 4 bin 705 aracın sorgusu yapıldı, 33 araç trafikten men edildi. Kontrollerde toplam 74 bin 172 idari para cezası uygulanırken 2 tabanca ve 3 gram da esrar ele geçirildi.
(İsmail Hakkı Ergün/İHA)

İzmir, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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